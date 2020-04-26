В Госдуме прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Депутат Государственной думы от КПРФ Казбек Тайсаев сообщил, что встречался с послом Северной Кореи в России около десяти дней назад и тот ничего не говорил об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына.
"Мы опираемся только на официальную информацию наших друзей, я недавно встречался с послом Кореи, и у нас нет никакой информации о том, о чем вы говорите", — заявил он РИА Новости.
Информация о серьезных проблемах со здоровьем у северокорейского лидера и его возможной смерти появились в СМИ после того, как Ким Чен Ын пропустил церемонию поминовения его деда Ким Ир Сена, которая состоялась 15 апреля в Кымсусанском дворце. Более того, отмечалось, что глава КНДР в принципе не появлялся на публике с 12-го числа.
При этом агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что новости о смерти или болезни Ким Чен Ына не соответствуют действительности. По их данным, от имени высшего руководителя Северной Кореи рассылаются поздравительные телеграммы лидерам других государств и раздаются ордена, по линии Министерства объединения происходят ежедневные созвоны, а представители северокорейского МИД продолжают рабочие контакты как внутри страны, так и за рубежом.
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