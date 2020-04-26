В Госдуме прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

При этом агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительствесообщало, что новости о смерти или болезни Ким Чен Ына не соответствуют действительности. По их данным, от имени высшего руководителя Северной Кореи рассылаются поздравительные телеграммы лидерам других государств и раздаются ордена, по линии Министерства объединения происходят ежедневные созвоны, а представители северокорейского МИД продолжают рабочие контакты как внутри страны, так и за рубежом.