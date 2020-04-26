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2020-04-26T17:54
https://ria.ru/20200426/1570586193.html
В Госдуме прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

11:30 26.04.2020 (обновлено: 17:54 26.04.2020)
42856
© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Депутат Государственной думы от КПРФ Казбек Тайсаев сообщил, что встречался с послом Северной Кореи в России около десяти дней назад и тот ничего не говорил об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына.
"Мы опираемся только на официальную информацию наших друзей, я недавно встречался с послом Кореи, и у нас нет никакой информации о том, о чем вы говорите", — заявил он РИА Новости.
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Информация о серьезных проблемах со здоровьем у северокорейского лидера и его возможной смерти появились в СМИ после того, как Ким Чен Ын пропустил церемонию поминовения его деда Ким Ир Сена, которая состоялась 15 апреля в Кымсусанском дворце. Более того, отмечалось, что глава КНДР в принципе не появлялся на публике с 12-го числа.
При этом агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что новости о смерти или болезни Ким Чен Ына не соответствуют действительности. По их данным, от имени высшего руководителя Северной Кореи рассылаются поздравительные телеграммы лидерам других государств и раздаются ордена, по линии Министерства объединения происходят ежедневные созвоны, а представители северокорейского МИД продолжают рабочие контакты как внутри страны, так и за рубежом.
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Казбек ТайсаевГосдума РФРоссияКим Чен ЫнКНДРВ мире
Популярные комментарии
Такое не в первый раз происходит. Я думаю, он жив и здоров.
26 апреля, 13:15
Vanilla Vanilla
1650007
там есть сообщения о его смерти
26 апреля, 11:44
Aleksei Zaharov
330008
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