Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T11:27
https://ria.ru/20200426/1570586105.html
На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/155639/94/1556399423_24:513:2752:2048_1036x0_80_0_0_29ecc1b85958608142ee714d25a6be4c.jpg
РИА Новости

На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19

11:27 26.04.2020
1412
© РИА Новости / СтрингерСИЗО
СИЗО
© РИА Новости / Стрингер
СИЗО. Архивное фото
КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Около 23 часов 24 апреля, заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом - коронавирусная болезнь COVID-19. По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались. В связи с этим 25 апреля в 6:00 утра руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге", - написала Денисова в Telegram.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
25 апреля, 15:58Распространение нового коронавируса
В Раде призвали не принимать гумпомощь от России Киево-Печерской лавре
По ее словам, заключенные с трех камер оказывали сопротивление и не впускали персонал в свои камеры для проведения проверки. В итоге к семи из них была применена физическая сила, а на одного пришлось надеть наручники.
"В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО", - добавила Денисова.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
25 апреля, 00:29Распространение нового коронавируса
В Раде посоветовали украинцам страховать свою жизнь на фоне коронавируса
На данный момент в учреждении проводится служебная проверка, больной COVID-19 находится в отдельной камере, в изолированном блоке.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 8617 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 209 из которых стали летальными, 840 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
51120017
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Людмила ДенисоваВерховная Рада УкраиныВОЗУкраинаВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
13:17Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
13:17Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом
13:17Мурашко назвал возможные сроки сдачи ЕГЭ
13:16В Москве за период самоизоляции снизилось число грабежей и разбоев
13:13Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
13:11Зеленский прокомментировал решение Грузии об отзыве посла
13:09Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
13:09Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
13:08Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
13:08В ЕК отметили значительный рост домашнего насилия в ЕС на фоне пандемии
13:07Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии
13:06Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы
13:04СБ Украины опровергла наличие в стране иностранных биолабораторий
13:03Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве по вакцине от COVID-19
13:03Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
13:02Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии
Лента новостейМолния