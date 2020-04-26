На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19

КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Около 23 часов 24 апреля, заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом - коронавирусная болезнь COVID-19. По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались. В связи с этим 25 апреля в 6:00 утра руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге", - написала Денисова в Telegram.
По ее словам, заключенные с трех камер оказывали сопротивление и не впускали персонал в свои камеры для проведения проверки. В итоге к семи из них была применена физическая сила, а на одного пришлось надеть наручники.
"В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО", - добавила Денисова.
На данный момент в учреждении проводится служебная проверка, больной COVID-19 находится в отдельной камере, в изолированном блоке.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 8617 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 209 из которых стали летальными, 840 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф