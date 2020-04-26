На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19

"Около 23 часов 24 апреля, заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом - коронавирусная болезнь COVID-19. По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались. В связи с этим 25 апреля в 6:00 утра руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге", - написала Денисова в Telegram.

По ее словам, заключенные с трех камер оказывали сопротивление и не впускали персонал в свои камеры для проведения проверки. В итоге к семи из них была применена физическая сила, а на одного пришлось надеть наручники.