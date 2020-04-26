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2020-04-26T14:56
https://ria.ru/20200426/1570586063.html
Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило пункт назначения
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РИА Новости

Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило пункт назначения

11:25 26.04.2020 (обновлено: 14:56 26.04.2020)
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© Фото : Газпром флотКраново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© Фото : Газпром флот
Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский". Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский", который рассматривался для достройки газопровода "Северный поток — 2", указал курс на Находку, но на данный момент судно проходит пролив Ла-Манш, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Ранее трубоукладчик в качестве пункта назначения указывал британский порт Абердин. В воскресенье утром в качестве нового конечного пункта "Академик Черский" указал Находку, из которой он отправился в путь 10 февраля. По оценкам Vesselfinder, "Черский" должен прибыть в российский порт 1 июля.
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На данный момент судно движется в направлении Северного моря и проходит пролив Ла-Манш, разделяющий побережья Франции и Великобритании.
"Академик Черский" находится в пути уже 76 дней. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.
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"Северный поток — 2"
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Академик Черский (судно)Северный поток — 2Ла-МаншГазпромНаходкаЭкономика
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Von Stirliz
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