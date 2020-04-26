В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. Третий пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, у него было онкологическое заболевание, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава региона.
"Умер за прошедшие сутки 1 человек. Пациент находился в терминальной стадии онкологического заболевания, сопутствующим стал COVID-19", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ранее в регионе скончались два пациента с онкологическими заболеваниями, у которых сопутствующим была коронавирусная инфекция.
По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф