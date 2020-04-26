В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом

"Умер за прошедшие сутки 1 человек. Пациент находился в терминальной стадии онкологического заболевания, сопутствующим стал COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в регионе скончались два пациента с онкологическими заболеваниями, у которых сопутствующим была коронавирусная инфекция.