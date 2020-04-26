Иран разделят на несколько зон в зависимости от распространения COVID-19

ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. Власти Власти Ирана разделили страну на несколько зон в зависимости от опасности распространения коронавируса для снятия или введения ограничений, сообщил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани

"Страна будет разделена на районы трех типов — белые, желтые и красные. Ограничения и нормы, связанные с коронавирусом, будут проводиться в рамках этого трехзонного разделения", — говорится в заявлении Роухани, опубликованном на его официальном сайте.

По его словам, подобное деление зависит от уровня заражения коронавирусом на местах, где, в зависимости от принадлежности той или иной категории, будут приниматься соответствующие меры.

В белых, уточнил Роухани, планируется открыть религиозные места, возобновить отправление религиозных культов — запрещенной ранее пятничной молитвы, а также разрешить собрания населения.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено около 90 тысяч случаев заражения COVID-19, из которых порядка 5,6 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели 68,2 тысячи человек.