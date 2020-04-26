Силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили об 19 нарушений режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 18 раз ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 92 мины и снаряда калибром 82, 120 и 122 миллиметра . При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. В зоне обстрела оказались десять населенных пунктов.