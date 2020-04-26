В Челябинской области рассказали о новых заболевших COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены в Челябинской области за сутки, из них более половины – в Златоусте, где в местной больнице ранее был выявлен очаг COVID-19, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава региона.
В четверг сообщалось, что в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек, среди которых врачи и пациенты. В пятницу губернатор региона Алексей Текслер сказал, что общее число заболевших в Златоусте увеличилось до 82. Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в медицинской помощи, сейчас больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин. По данным минздрава, на утро 25 апреля в Златоусте было подтверждено еще 28 случаев коронавируса.
"На утро 26 апреля в регионе подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Среди новых подтверждений - 37 человек по Златоусту (это пациенты, сотрудник медучреждения, контактные с заболевшими). Сегодня в городе работают специальные бригады, сформированные из врачей и фельдшеров из Челябинска, Миасса и Златоуста, для медицинского обследования всех граждан второго круга контактов на дому", - говорится в сообщении.
Кроме того, 47 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц, уточняется в сообщении. Житель Башкортостана из больницы в Челябинской области переведён в больницу по месту прописки, в соседний регион, добавляется в сообщении.
Все граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение, контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на "горячую линию", поясняет минздрав.
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