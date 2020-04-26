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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T11:07
https://ria.ru/20200426/1570585632.html
В Тамбовской области подтвердили 56 новых случаев заражения COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:56:2725:1589_1036x0_80_0_0_e701ea20c2a0d04964c2a407cbd07987.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области подтвердили 56 новых случаев заражения COVID-19

11:07 26.04.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник у машины скорой помощи
Медицинский работник у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Медицинский работник у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у двоих детей и 54 взрослых за сутки в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 399 пациентов, выздоровели 48, сообщает администрация региона.
"Новых случаев сегодня - 56. Из них: 14 мужчин, 40 женщин, двое детей (мальчик 14 лет, девочка 14 лет). Возраст взрослых от 23 до 90 лет. Шестеро прибыли из других регионов, 50 контактных", - говорится в сообщении.
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Спасатели: доноры могут дать вторую жизнь в период пандемииПоделиться частицей себя – это всегда поступок. Во время обрушившегося на человечество коронавируса переливание крови может стать единственным шансом не только на выздоровление, но и на спасение человеческой жизни. Тысяч жизней.
Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 399 (48 из них выздоровели: 38 выписаны из стационара, 10 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 1 летальный исход)", - информирует обладминистрация.
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Госпитализированы 173 человека, у 95 диагноз подтвержден, 16 - с подозрением, у двоих - отрицательный диагноз, и у 60 анализы в работе. Из госпитализированных у 65 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 989 (из них подтверждённых случаев - 255, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2111. Выписано из больниц – 89. Всего обследованных лиц - 3362", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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