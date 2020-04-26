В Тамбовской области подтвердили 56 новых случаев заражения COVID-19

ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у двоих детей и 54 взрослых за сутки в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 399 пациентов, выздоровели 48, сообщает администрация региона.
"Новых случаев сегодня - 56. Из них: 14 мужчин, 40 женщин, двое детей (мальчик 14 лет, девочка 14 лет). Возраст взрослых от 23 до 90 лет. Шестеро прибыли из других регионов, 50 контактных", - говорится в сообщении.
26 апреля, 10:00АкцентыСпасатели: доноры могут дать вторую жизнь в период пандемииПоделиться частицей себя – это всегда поступок. Во время обрушившегося на человечество коронавируса переливание крови может стать единственным шансом не только на выздоровление, но и на спасение человеческой жизни. Тысяч жизней.
Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 399 (48 из них выздоровели: 38 выписаны из стационара, 10 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 1 летальный исход)", - информирует обладминистрация.
Госпитализированы 173 человека, у 95 диагноз подтвержден, 16 - с подозрением, у двоих - отрицательный диагноз, и у 60 анализы в работе. Из госпитализированных у 65 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 989 (из них подтверждённых случаев - 255, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2111. Выписано из больниц – 89. Всего обследованных лиц - 3362", - говорится в сообщении.
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