В Якутске четыре врача офтальмологической больницы заболели COVID-19

ЯКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Коронавирус в Коронавирус в Якутске выявили у четырех врачей офтальмологической больницы, за прошедшие сутки в республике зарегистрировано девять новых случаев и один летальный исход, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге.

Как отметил руководитель, эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшается. "Есть первая жертва, пациентка, которая две недели находилась на аппарате ИВЛ. Состояние еще двух пациентов тяжелое, один на искусственной вентиляции легких. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни, но самое лучшее, что могут сделать якутяне сейчас, – это оградить старшее поколение, чтобы они не заболели. В городе Якутске за последние сутки семь новых случаев заражения коронавирусом, четверо из них - медики, сотрудники офтальмологической клиники", - сказал Николаев.

Кроме того, в республике подтверждён диагноз у первого пациента в Хангаласском улусе. Один новый заболевший коронавирусом выявлен в Усть-Нере - из круга контактов ранее заболевшего.

Все заболевшие получают лечение в инфекционных стационарах республики, круг их контактов устанавливается и вовлекается в режим сдачи анализов. Полностью выздоровели 18 пациентов. Всего в Якутии 113 пациентов проходят лечение от COVID-19 в инфекционных стационарах.

По данным оперштаба, за весь период в регионе зарегистрировано 157 случаев коронавируса, из них 25 человек находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 18 человек полностью выздоровели, один летальный исход, 113 получают лечение в инфекционных стационарах республики.

За сутки всеми лабораториями республики обработано 2030 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 620 человек.

Ранее сообщалось, что в субботу в Якутии умерла первая пациентка с коронавирусной инфекцией, ей было 65 лет, у нее были тяжелые хронические заболевания и одна почка.