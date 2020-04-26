В Крыму подключили к ИВЛ первого пациента с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Пожилая 95-летняя крымчанка, у которой выявлена новая коронавирусная инфекция, единственная из всех заболевших подключена к ИВЛ, сообщили в воскресенье власти региона.

Пожилая женщина 1925 года рождения находилась на лечении в Алуштинской городской больнице, у нее выявлен COVID-19, сообщили власти. Отделение, где она лечилась, переведено в режим обсервации. Источники ее инфицирования устанавливаются, уточнила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская

"Это первый больной, который у нас находится на интубации, пока ее состояние стабильно тяжелое", — сообщила вице-премьер региона в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Елена Романовская. Всего в Крыму выписано из больниц 29 ранее инфицированных COVID-19.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что пожилая крымчанка подключена к ИВЛ, он выразил надежду на ее скорейшее выздоровление. Он отметил, что важно как можно скорее уточнить источник заражения крымчанки.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье Аксенов. Состояние госпитализированных — кроме случая в Алуште — не тяжелое, отметили власти.

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе и Крыму действует до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, в том числе в электронном виде. В Крыму пропускная система не вводилась.