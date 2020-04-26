Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

"Сегодня на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние атмосферный фронт, который смещается вдоль юго-восточных границ Подмосковья. Переменная облачность, в большинстве районов столицы и в самом городе без существенных осадков, небольшие дожди возможны лишь на юге и востоке области. Плюс 9 - плюс 11 градусов в Москве, плюс 7 - плюс 12 - в Подмосковье", - рассказал Леус.