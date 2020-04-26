Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние атмосферный фронт, который смещается вдоль юго-восточных границ Подмосковья. Переменная облачность, в большинстве районов столицы и в самом городе без существенных осадков, небольшие дожди возможны лишь на юге и востоке области. Плюс 9 - плюс 11 градусов в Москве, плюс 7 - плюс 12 - в Подмосковье", - рассказал Леус.
Он отметил, что в столице ожидается северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно повышается, к вечеру барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, это пока ниже нормы.
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