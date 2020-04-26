Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса

КАЛИНИНГРАД, 26 апр - РИА Новости. Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"В Калининград в субботу вечерним рейсом прилетели из Лас-Пальмаса 90 калининградцев, 16 жителей Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии, а также около 40 жителей Крыма", - сообщили в штабе.
По данным оперштаба, этой же ночью крымские моряки вылетели домой. Некалининградские моряки до вылета в свои регионы будут жить в обсерваторе. Жителям Калининградской области необходимо будет соблюдать 14-дневный режим самоизоляции по месту жительства.
С 20 апреля до 17 мая всем прибывающим в Калининградскую область через аэропорт "Храброво" необходимо соблюдать изоляцию на 14 дней со дня прибытия в регион: жителям Калининградской области, а также тем, кто с ними проживает - в домашних условиях, проживающим в других субъектах РФ - в условиях обсерватора.
Ранее калининградская региональная организация Российского профсоюза моряков сообщала, что благодаря усилиям судовладельца, организовавшего и оплатившего чартерный рейс, вмешательству профсоюза и МИД РФ почти 200 моряков, закончивших рейс в порту Лас-Пальмас, получили возможность вернуться домой.
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