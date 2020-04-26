Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса

"В Калининград в субботу вечерним рейсом прилетели из Лас-Пальмаса 90 калининградцев, 16 жителей Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии, а также около 40 жителей Крыма", - сообщили в штабе.

С 20 апреля до 17 мая всем прибывающим в Калининградскую область через аэропорт "Храброво" необходимо соблюдать изоляцию на 14 дней со дня прибытия в регион: жителям Калининградской области, а также тем, кто с ними проживает - в домашних условиях, проживающим в других субъектах РФ - в условиях обсерватора.