Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
"В этом смысле самое сложное — это пережить вот этот пик. <...> Даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги", — отметил он.
Кудрин добавил, что получил прогноз, согласно которому ВВП может упасть на 6-8%. МФВ при этом говорит более чем о 5% падения.
"Но повторяю — мы очень сильно связаны с миром. Поэтому от 7% до 8% — сегодня, наверное, более четкая ориентация, более четкие цифры, на которые можно ориентироваться", — подытожил председатель Счетной палаты.
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