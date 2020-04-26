В Москве еще 128 пациентов вылечились от коронавируса

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Еще 128 пациентов выздоровели в Москве от COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3175", — сообщила вице-мэр.
Она напомнила, что нельзя заниматься самолечением: контролировать течение болезни должен врач.
"В московских больницах созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей — инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога", - подчеркнула Ракова.
В России зафиксировано 74 588 случаев заболевания, 6250 человек выздоровели, 681 умер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф