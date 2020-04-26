В инфекционном центре "Вороновское" лечатся 130 пациентов с COVID-19

"На 26 апреля состоит на лечении 130 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 128, подтверждённых с COVID – 34, с кислородной поддержкой – 51, на ИВЛ – 0", - написал Переходов.

Он добавил, что за сутки в центр поступило 38 пациентов. Также Переходов написал, что в новый центр поступает не так много человек, поскольку было принято решение "о поэтапном и постепенном заполнении нового центра инфекционных болезней, чтобы избежать нештатных ситуаций".