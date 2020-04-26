В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
Ранее в Крыму выявили 67 случаев новой коронавирусной инфекцией, максимальный прирост выявленных случаев COVID-19 произошел в субботу (10), выздоровело 29 человек. В Севастополе число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции выросло до 31, шесть человек выздоровело.
"У нас два случая заболевания за прошедшие сутки, город Алушта, женщина 1925 года рождения. Бахчисарайский район, село Верхоречье – второй случай, где ранее были похороны и было заражение, там было 115 человек на похоронах ", - сообщил в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Аксенов.
Пожилая женщина находилась на лечении в Алуштинской больнице, отделение, где она лечилась переведено в режим обсервации. Источники ее инфицирования устанавливаются, уточнила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе и Крыму действует до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, в том числе в электронном виде. В Крыму пропускная система не вводилась.
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