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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T10:35
https://ria.ru/20200426/1570585006.html
В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569715260_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8fea81ee700a551a879c732055523d0b.jpg
РИА Новости

В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

10:35 26.04.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧеловек в защитном костюме в одной из аптек Симферополя
Человек в защитном костюме в одной из аптек Симферополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Человек в защитном костюме в одной из аптек Симферополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
Ранее в Крыму выявили 67 случаев новой коронавирусной инфекцией, максимальный прирост выявленных случаев COVID-19 произошел в субботу (10), выздоровело 29 человек. В Севастополе число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции выросло до 31, шесть человек выздоровело.
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"У нас два случая заболевания за прошедшие сутки, город Алушта, женщина 1925 года рождения. Бахчисарайский район, село Верхоречье – второй случай, где ранее были похороны и было заражение, там было 115 человек на похоронах ", - сообщил в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Аксенов.
Пожилая женщина находилась на лечении в Алуштинской больнице, отделение, где она лечилась переведено в режим обсервации. Источники ее инфицирования устанавливаются, уточнила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
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Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе и Крыму действует до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, в том числе в электронном виде. В Крыму пропускная система не вводилась.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика КрымСевастополь
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