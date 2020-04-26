Росстат рассказал о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Реальные располагаемые Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года. Новые данные опубликовал Росстат

Источники дохода и траты

В среднем на душу населения денежные доходы россиян в январе-марте составили чуть больше 31 245 рублей, что выше аналогичного прошлогоднего периода на 3,3%.

Основным источником доходов россиян стала оплата труда (63% против 61,8% в первом квартале 2019 года), на втором месте — социальные выплаты (19,2% против 19,1%), затем идут доходы от предпринимательской деятельности (5,9 против 6%) и от собственности (4% против 4,1%). Прочие денежные поступления составляют 7,9% против 9%.

Больше всего россияне тратили на покупки и оплату услуг (88,1%), на обязательные платежи, взносы и прочие расходы уходило 15,8%. За аналогичный период прошлого года эти показатели составили 86,3% и 15,1% соответственно.

Сбережения уменьшились на 6,5% против роста на 0,1% в 2019 году, при этом количество наличных денег на руках в рублях и иностранной валюте увеличилось на 2,6% (в прошлом году было снижение на 1,5%).

Цены

Рост потребительских цен в январе-феврале составил 2,4% по сравнению с первым кварталом 2019 года. В частности, на продовольственные товары — на 1,9%, на непродовольственные — на 2,4%, и на услуги — на 2,9%.

Помощь государства

На фоне пандемии коронавирусной инфекции власти уже ввели ряд мер поддержки россиян.

Так, например, правительство предоставило малому и среднему бизнесу отсрочку на полгода по обязательным налоговым платежам (кроме НДС), снизило вдвое страховые взносы для работников с заработными платами выше МРОТ, а также подготовило беспрецедентные программы кредитования.

Далее правительство ввело прямую безвозмездную финансовую помощь субъектам МСП и расширило программы кредитования для среднего и крупного бизнеса.

Оплату больничных установили в размере не менее одного МРОТ в месяц. Пособие по безработице также повысили до уровня МРОТ.

Малообеспеченные семьи с июня получат выплаты на детей от трех до семи лет. Кроме того, ежемесячные и региональные пособия на детей до трех лет автоматически продлеваются.

Сколько в стране безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что число безработных в первом квартале выросло на 44 тысячи человек. Всего их 735 тысяч.

По данным Росстата, в феврале 2020 года, по предварительным данным, 3,4 миллиона человек в возрасте от 15 лет, или 4,6% рабочей силы, классифицировались как безработные.

В Федерации независимых профсоюзов, в свою очередь, отметили, что реальная безработица выше официальной, так как многие не встают на учет.

COVID-19

ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,7 миллиона случаев, более 187 тысяч человек скончались. В России зафиксировано 74 588 случаев заболевания, 6250 человек выздоровели, 681 умер.