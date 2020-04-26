В Армении число зараженных коронавирусом выросло до 1746 человек

ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 69 и достигло 1746, сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 1677 подтвержденных случаях. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 1746 случаев коронавируса. Излечились 833 пациентов. Скончались 28 человек", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что на лечении находится 885 пациентов, проведен 17931 тест.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.