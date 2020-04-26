Италия снимет часть ограничений на передвижение

РИМ, 26 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Италия с 4 мая снимет часть ограничений на передвижение, введенных для сдерживания распространения коронавируса, предприятия некоторых важнейших отраслей смогут возобновить работу уже со следующей недели, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте

"Мы еще не в состоянии вернуть полную свободу передвижения, но мы изучаем ослабление нынешних, более строгих ограничений. Я уже говорил, что распоряжения "все свободны" не будет. Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", - заявил Конте в интервью газете la Repubblica.

По его словам, правительство работает над перезапуском работы предприятий – "от промышленности до строительства".

С 10 марта по всей территории Италии введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой необходимости. Формально передвижение по улице разрешено при заполнении или уже при наличии специального заявления. Местные СМИ, предвосхищая ослабление ограничений, накануне сообщили, что новый декрет разрешит населению свободно перемещаться в пределах каждой из областей Италии.

"Мы не можем продолжать этот локдаун: мы рискуем слишком тяжелым ухудшением социально-экономической структуры страны. Мы объявим новый план, самое позднее, в начале следующей недели. Условием перезапуска будет строгое соблюдение правил безопасности, на рабочем месте, для строек и для транспортных компаний", - сказал Конте.

Он подчеркнул, что при соблюдении этих строгих условий предприятия стратегических направлений смогут открыться уже на следующей неделе. Среди них строительные работы в сфере исправительных и образовательных учреждений и производство на предприятиях, продукция которых направляется на экспорт.

Говоря о намеченных планах по снятию ограничений, итальянский премьер подчеркнул, что 4 мая не станет днем открытия баров и ресторанов. Вместе с тем, он допустил, что прорабатывается возможность разрешить заведениям общественного питания обслуживать клиентов навынос.

Правительство надеется предоставить всем экономическим операторам четкие сроки восстановления их деятельности, отметил Конте.

"Туризм является наиболее пострадавшей отраслью, в том числе и потому, что у него нет шансов самостоятельно восстановить накопленные убытки. Министр (культуры и туризма) Франческини готовит различные предложения по поддержке этого сектора", - подчеркнул премьер. Накануне глава министерства заявил, что "международного туризма в Италии в этом году не будет". Также он допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей.

По последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 26 384 человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 195 351. С начал апреля в эпидемиологической кривой наметился спад. С 4 апреля наблюдается постоянное сокращение числа пациентов палат интенсивной терапии. В субботу впервые снизилось число зараженных, которые находятся в домашней изоляции с легкими симптомами или без них.

Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19. С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. Большинство предприятий и учреждений Италии приостановили свою работу. В начале апреля премьер-министр Конте объявил о подписании правительственного декрета, согласно которому меры по сдерживанию распространения коронавируса были продлены до 13 апреля. Перед пасхальными праздниками Конте сообщил, что срок действия этих мероприятий продляется до 3 мая.