Сотрудники российских банков переедут на работу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе. Согласившиеся на это люди получат повышенную зарплату или бонусы.

Совкомбанке на такой режим уже перешли порядка десяти сотрудников, это было необходимо для обеспечения бесперебойности и надежности операций. Как рассказал первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский, самые важные специалисты, которые отвечают за ежедневные расчеты, полностью изолированы в банках до окончания пандемии.

Банк "Зенит" подготовил план по переводу отдельных команд на режим 24/,7, но пока его не реализовал. По словам первого зампреда правления Константина Рыбакова, в организации уже закупили необходимые для проживания вещи и продукты питания, обеспечено медицинское сопровождение, а с сотрудниками проведены инструктаж и консультации. Сотрудники, которые согласились на изоляцию в офисе, сдали анализ на коронавирус.

Большинство банков (ВТБ, Тинькофф Банк, Росбанк, Райффайзенбанк и другие) перевело большую часть сотрудников на удаленную работу, остальные продолжают ходить в офис, но жить там не предлагается.

Из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин ввел режим самоизоляции и объявил апрель нерабочим месяцем. Новые правила не распространяются на ряд организаций, в том числе на банки. Кредитные организации изменили график работы отделений и сократили число работающих офисов, однако совсем не закрывались.