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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T15:34
https://ria.ru/20200426/1570584649.html
Сотрудники российских банков переедут на работу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570584715_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d45addc997f64587cfe4db7874d46ace.jpg
РИА Новости

Сотрудники российских банков переедут на работу

10:32 26.04.2020 (обновлено: 15:34 26.04.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВывеска банка "Совкомбанк"
Вывеска банка Совкомбанк
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе. Согласившиеся на это люди получат повышенную зарплату или бонусы.
В Совкомбанке на такой режим уже перешли порядка десяти сотрудников, это было необходимо для обеспечения бесперебойности и надежности операций. Как рассказал первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский, самые важные специалисты, которые отвечают за ежедневные расчеты, полностью изолированы в банках до окончания пандемии.
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Банк "Зенит" подготовил план по переводу отдельных команд на режим 24/,7, но пока его не реализовал. По словам первого зампреда правления Константина Рыбакова, в организации уже закупили необходимые для проживания вещи и продукты питания, обеспечено медицинское сопровождение, а с сотрудниками проведены инструктаж и консультации. Сотрудники, которые согласились на изоляцию в офисе, сдали анализ на коронавирус.
Большинство банков (ВТБ, Тинькофф Банк, Росбанк, Райффайзенбанк и другие) перевело большую часть сотрудников на удаленную работу, остальные продолжают ходить в офис, но жить там не предлагается.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Банк ЗенитЗдоровьеСовкомбанкОбщество
Популярные комментарии
Банки ладно, а вот есть заводы, которые людей заставили (люди подписали приказ под недвусмысленной угрозой сокращения, если откажутся) жить на заводе, чтобы тоже обеспечить бесперебойную работу завода. Вот это конечно вообще, дышать месяц воздухом заводским.
26 апреля, 11:00
АГАнна Гладкова
662105536
После этого повысится только больше разводов! 😠
26 апреля, 11:39
Петро Петров
632015317
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