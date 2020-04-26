В Израиле число заболевших COVID-19 выросло за ночь на сто человек

Согласно данным министерства на 09:00 воскресенья, число больных в тяжелом состоянии выросло до 132, из них 100 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Ранее в субботу телевидение в Израиле сообщило, что министр здравоохранения страны Яаков Лицман заявил об отставке. Журналисты 13-го канала израильского телевидения отмечают, что глава минздрава столкнулся с серьезной критикой в свой адрес в связи с политикой ведомства в период эпидемии коронавируса в Израиле. Сам глава минздрава заразился COVID-19 и перенёс болезнь без осложнений.