В Израиле число заболевших COVID-19 выросло за ночь на сто человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера субботы выросло на 100 человек и достигло утром воскресенья 15 398, общее число умерших не изменилось - 199, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на 09:00 воскресенья, число больных в тяжелом состоянии выросло до 132, из них 100 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.
С вечера субботы 167 человек выздоровели, общее число выздоровевших составило 6 602 человек.
Ранее в субботу телевидение в Израиле сообщило, что министр здравоохранения страны Яаков Лицман заявил об отставке. Журналисты 13-го канала израильского телевидения отмечают, что глава минздрава столкнулся с серьезной критикой в свой адрес в связи с политикой ведомства в период эпидемии коронавируса в Израиле. Сам глава минздрава заразился COVID-19 и перенёс болезнь без осложнений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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