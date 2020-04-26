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2020-04-26T10:02
https://ria.ru/20200426/1570584303.html
Южнокорейские эксперты предположили, чем мог заболеть Ким Чен Ын
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РИА Новости

Южнокорейские эксперты предположили, чем мог заболеть Ким Чен Ын

10:02 26.04.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Алексей Никольский
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 26 апр – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, слухи о проблемах со здоровьем или даже кончине которого появились в СМИ, скорее всего, получил некую травму, которая не угрожает его жизни, но мешает появиться на публике, речь может идти о вновь поврежденной лодыжке, заявили РИА Новости южнокорейские эксперты.
Сообщения о серьёзных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына и даже его смерти стали появляться в СМИ в связи с тем, что он пропустил важнейшую церемонию поминовения его деда Ким Ир Сена в Кымсусанском дворце 15 апреля, да и вовсе не появлялся на публике с 12 апреля.
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Однако в правительстве Южной Кореи в один голос утверждают, что "никаких специфических тенденций" в КНДР они пока не видят. От имени высшего руководителя рассылаются поздравительные телеграммы лидерам иностранных государств и раздаются ордена, по линии министерства объединения происходят ежедневные созвоны, а высокопоставленные представители МИД КНДР продолжают рабочие контакты как внутри страны, так и за рубежом. Это мало похоже на ситуацию, когда верховный главнокомандующий страны при смерти и явного преемника у него нет.

Легкая травма

"Я склоняюсь к версии, что это травма, не угрожающая его жизни. В Северной Корее в бытность председателя Госкомитета обороны Ким Чен Ира часто бывали случаи, когда важные мероприятия отменялись или проходили по сокращённой программе, если у лидера были проблемы со здоровьем", - заявил в интервью РИА Новости профессор Университета северокорейских исследований Син Чжондэ.
Впрочем, Ким Чен Ир, будучи и в добром здравии, участвовал в публичной церемонии памяти своего отца лишь трижды за 17 лет нахождения у власти. Ким Чен Ын же до этого не пропускал церемонию ни разу. Зато он не принял участия в праздновании основания ТПК 10 октября 2014 года. Тогда позже выяснилось, что ему сделали операцию по удалению кисты из лодыжки.
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Директор Центра северокорейских исследований в Институте Сечжона Чон Сон Чжан соглашается, что какая-то травма у Ким Чен Ына должна быть, но предполагает, что произошла она 14 апреля, когда Ким Чен Ын присутствовал на запусках КНДР крылатых ракет, хотя об этом и не сообщили в СМИ.
"Учитывая политическую культуру КНДР, празднования годовщины основания партии или дня рождения Ким Ир Сена – "важнейшие ритуалы, демонстрирующие легитимность" Ким Чен Ына, пропустить которые невозможно, только если у лидера нет проблем со здоровьем. Я почти уверен в том, что 14 апреля утром произошел какой-то инцидент. Тогда состоялись запуски крылатых ракет, и Объединенный комитет начальников штабов Республики Кореи сообщал, что распознали там "машину №1", т.е. перевозящую лидера страны", - сказал эксперт.
По его словам, "это значит, что Ким Чен Ын был на месте испытания". "Случилось ли что-то с его лодыжкой, или он упал на месте пусков и поранился, – вероятность такого инцидента велика. Поэтому Северная Корея, которая собиралась использовать эти пуски как праздничный салют ко Дню Солнца (день рождения Ким Ир Сена 15 апреля – ред.), не смогла даже сообщить о них, а центральное отчётное заседание партии, которое должно было открыться в тот же день, впервые не провели", - поясняет эксперт.
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Лодыжка или сердце?

По мнению Чон Сон Чжана, нынешняя ситуация схожа с тем, что было в 2014 году, когда Ким Чен Ын пропустил отчётное заседание из-за травмы лодыжки, и не обязательно означает какую-то серьёзную болезнь.
"Когда Ким Чен Ыну удалили кисту из голеностопа, врачи говорили, что она в любой момент может появиться снова. Что касается проблем с сердцем, у него есть семейная предрасположенность, поэтому с ним это тоже может произойти в любое время. Но дата 12 апреля не подходит, учитывая, что уже с самого утра 14-го состоялись ракетные испытания. Непохоже, чтобы это были серьезные проблемы со здоровьем. И скорее, это была лодыжка, чем сердце. Но, скажем, даже если Ким Чен Ын просто упал и повредил лицо, то ему тем более было бы трудно показаться на людях. После операции на лодыжке в 2014 году северокорейский лидер наверняка какое-то время был с гипсом и, может, использовал костыль. Поэтому появился в хронике он уже после того, как окончательно поправился", - подытожил Чон Сон Чжан.
Профессор отметил, что если травма совсем легкая, то Ким Чен Ын скоро появится на публике, если же ему наложили гипс и это надо скрывать, то до полного восстановления пройдет какое-то время.
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Куда же пропал Ким Чен Ын?

Изначально южнокорейское издание Daily NK сообщило со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что Ким Чен Ын сейчас проходит курс лечения на своей даче в районе гор Мёхянсан в 100 километрах к северо-востоку от Пхеньяна после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. Операция якобы состоялась 12 апреля в расположенной неподалёку специализированной больнице для высшего руководства КНДР, куда были вызваны лучшие хирурги из столичных клиник.
Некоторые японские и китайские СМИ шли дальше и со ссылкой на анонимные источники сообщали, что операция закончилась комой или смертью Ким Чен Ына, на помощь северокорейским медикам якобы прибыла группа из 50 китайских врачей, однако помочь уже ничем не смогла.
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При этом, по сообщению южнокорейского телеканала SBS со ссылкой на правительственный источник, сам Ким Чен Ын последние несколько дней, предположительно, находился на своей любимой даче под Восаном на восточном побережье. Южнокорейские военные обнаружили в Вонсане спецпоезд лидера КНДР, хотя самолет, обычно использующийся для поездок лидера в Вонсан, оставался в Пхеньяне. Подтверждают это и эксперты американского сайта North 38, который опубликовал фотографии курортной зоны в Вонсане со спутника, где якобы запечатлен поезд на железнодорожной станции, зарезервированной под использование семьей Кимов. Поезд находился там с 21 по 23 апреля.
Делали ли Ким Чен Ыну операции и является ли его нахождение в Вонсане "побегом" из столицы, где в его окружении, как утверждают некоторые СМИ, обнаружили людей с COVID-19, подтвердить никто не может. В свою очередь, представители администрации США сообщили южнокорейским корреспондентам телеканала Channel A в Вашингтоне, что даже "зафиксировали его идущим без поддержки или использования инвалидной коляски". Поэтому их основная версия "пропажи" Ким Чен Ына – профилактика сохраняющейся угрозы подхватить коронавирус.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ким Чен ЫнЮжная КореяПхеньянКНДРВ мире
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