В Филатовской больнице на лечении находятся более тысячи человек

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 85 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от COVID-19, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1541. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1528. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1069. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 85. В ОРИТ: 161. На ИВЛ: 85", - написал Вечорко в Facebook.
Он подчеркнул, что за сутки выписано 146 пациентов, поступили - 162.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф