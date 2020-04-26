В Филатовской больнице на лечении находятся более тысячи человек

"Всего на лечении: 1541. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1528. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1069. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 85. В ОРИТ: 161. На ИВЛ: 85", - написал Вечорко в Facebook.