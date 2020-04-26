В Бразилии число заразившихся COVID-19 превысило 58 тысяч

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 58 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны
Днем ранее сообщалось о 52 995 зараженных. За сутки было выявлено 5 514 новых случаев, общее число зараженных достигло 58 509. Более 50% зараженных (29 908) выявлено в Юго-Восточном регионе страны, где находятся штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс.
Число летальных исходов за сутки увеличилось с 3 670 на 346 и достигло 4 016. Согласно минздраву, смертность от COVID-19 в Бразилии составляет 6,9%.
От заболевания вылечились 29 160 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф