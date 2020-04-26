В Бразилии число заразившихся COVID-19 превысило 58 тысяч

Академик дал прогноз по второй волне коронавируса

Академик дал прогноз по второй волне коронавируса

Число летальных исходов за сутки увеличилось с 3 670 на 346 и достигло 4 016. Согласно минздраву, смертность от COVID-19 в Бразилии составляет 6,9%.