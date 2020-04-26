В Саратовской области число заболевших COVID-19 превысило 300 человек

САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Сорок новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Сорок новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области , общее число зараженных превысило 300, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 25 апреля были лабораторно подтверждены 265 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек с COVID-19 скончались, выздоровели 38 человек.

"За сутки на территории региона зафиксировано еще 40 случаев COVID-19. Таким образом, на 09.00 (08.00 мск) 26 апреля число заболевших в Саратовской области составляет 305 человек... Возрастное распределение (новых) заболевших: дети до 14 лет - шесть, взрослые до 20 лет - один, 20-29 лет - один, 30-39 лет - 10, 40-49 лет - шесть, 50-59 лет - 11, 60-65 лет - два, старше 65 лет - три", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

По данным оперштаба, среди новых случаев 11 выявили в Саратове, 10 в Ершове, три - в Федоровском районе области, по два - в Энгельсском и Ровенском районах, по одному - в Вольском, Краснокутском, Балтайском, Перелюбском, Духовницком, Озинском, Татищевском, Ртищевском, Балаковском, Новоузенском, Марксовском и Аркадакском районах.

"Большинство случаев - 22 - выявлено при обследовании контактных без симптомов, 12 - диагностировано у больных с внебольничной пневмонией, четыре - у прибывших из Москвы, один случай - с признаками ОРВИ, один выявлен при обследовании лиц старше 65 лет. Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - уточняется в сообщении.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.