Власти Хакасии рассказали о пациентах, умерших от коронавируса

КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Хакасии увеличилось до 176, три пациента скончались, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Хакасии возросло до 176. Из 25 выявленных новых случаев самый крупный очаг пришелся на Абаканскую городскую больницу (12 человек). Ещё один инфицированный выявлен в Белоярской больнице. Остальные заболевшие проходят по семейному контакту", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего выздоровели после перенесённой коронавирусной инфекции 15 человек.

"Пять человек с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались. Все страдали тяжёлыми хроническими заболеваниями. Стал ли COVID-19 причиной смерти во всех случаях ещё устанавливается", - говорится в сообщении.

Глава Хакасии на своей странице в Instagram сообщил, что все трое скончавшихся за сутки были пожилого возраста.⠀

Женщина в возрасте 65 лет проходила лечение в инфекционном отделении Саяногорской межрайонной больницы, имела статус паллиативного пациента. У женщины было тяжелое заболевание, она входила в группу риска, находилась на стационарном лечении. COVID-19 протекал у нее бессимптомно. Несмотря на интенсивную терапию, женщина скончалась.

Вторая женщина в возрасте 92 лет получала лечение в хирургическом корпусе Черногорской межрайонной больницы. У пенсионерки была пневмония и диагностирована коронавирусная инфекция.

Третий скончавшийся — мужчина 75 лет, проходил лечение в Черногорской межрайонной больнице. У пациента была пневмония, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции.⠀

"Что явилось причиной смерти во всех трёх случаях, установит экспертиза", - сообщил Коновалов.