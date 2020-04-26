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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T09:46
https://ria.ru/20200426/1570584059.html
Маас осудил стремление Европы поскорее открыть границы для туризма
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РИА Новости

Маас осудил стремление Европы поскорее открыть границы для туризма

09:46 26.04.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild выступил с критикой стремления европейских стран, как можно скорее открыть границы для туристов, предупредив, что подобные действия ведут к неприемлемым рискам.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия контактирует по вопросу отмены пограничного контроля, в первую очередь, с Германией и Чехией, которые также преуспевают в борьбе с распространением коронавируса на своей территории.
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"Европейская гонка за то, кто первым разрешит туристические поездки, ведет к неприемлемым рискам. Мы уже видели, к чему может привести инфекционный кластер в излюбленном туристами месте отдыха... Это не должно повториться", - заявил Маас. Издание отмечает, что министр имеет в виду австрийский курорт Ишгль, откуда пошла волна заболевания коронавирусом.
Маас отметил, что Европе необходимы общие критерии для возвращения к свободному туризму: "как можно скорее, но настолько ответственно, насколько это возможно".
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"Мы не должны саботировать с трудом завоеванные успехи последних нескольких недель", - предупредил министр, подчеркнув, что в противном случае ограничения на поездки будут сохраняться гораздо дольше.
Ранее немецкие и австрийские СМИ обвинили тирольские власти в том, что они отреагировали слишком поздно на ситуацию с коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль.
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