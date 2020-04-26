Маас осудил стремление Европы поскорее открыть границы для туризма

"Европейская гонка за то, кто первым разрешит туристические поездки, ведет к неприемлемым рискам. Мы уже видели, к чему может привести инфекционный кластер в излюбленном туристами месте отдыха... Это не должно повториться", - заявил Маас. Издание отмечает, что министр имеет в виду австрийский курорт Ишгль, откуда пошла волна заболевания коронавирусом.