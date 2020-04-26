Россия намерена поставить в Венесуэлу более 40 тонн медикаментов

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия планирует поставить ближе к 9 мая более 40 тонн медикаментов в Венесуэлу, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Российско-венесуэльское сотрудничество в области здравоохранения, опирающееся на солидную договорно-правовую базу двусторонних отношений и успешный опыт предыдущих лет, продолжается и в этом году. Так в марте-апреле с. г. в Венесуэлу было поставлено 30 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции", - отметил посол.
"Совсем скоро, ближе ко Дню Победы, мы ожидаем новую масштабную партию медикаментов, более 40 тонн. Речь идет о плановой поставке в соответствии с действующими контрактными обязательствами жизненно важных препаратов для широкой группы нуждающихся в них венесуэльцев. Что касается конкретной номенклатуры, то дождемся прибытия груза. Тогда и расскажем, что и как", - сказал дипломат.
Также, сообщил посол, 24 апреля состоялась видеоконференция министров здравоохранения двух стран.
"Руководители ведомств обсудили широкий круг практических вопросов, определились по наиболее значимым направлениям и формам взаимодействия в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Рабочие контакты, в том числе и в формате видеоконференций, будут продолжены", - подчеркнул он.
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