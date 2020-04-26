Россия намерена поставить в Венесуэлу более 40 тонн медикаментов

"Совсем скоро, ближе ко Дню Победы, мы ожидаем новую масштабную партию медикаментов, более 40 тонн. Речь идет о плановой поставке в соответствии с действующими контрактными обязательствами жизненно важных препаратов для широкой группы нуждающихся в них венесуэльцев. Что касается конкретной номенклатуры, то дождемся прибытия груза. Тогда и расскажем, что и как", - сказал дипломат.