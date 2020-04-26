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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T09:47
https://ria.ru/20200426/1570583959.html
В Северной Осетии еще 53 человека заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569314455_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5d6a6577a96fee607bbc07c34be016ba.jpg
РИА Новости

В Северной Осетии еще 53 человека заболели COVID-19

09:42 26.04.2020 (обновлено: 09:47 26.04.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОбъявление о карантине в окне кафе во Владикавказе
Объявление о карантине в окне кафе во Владикавказе
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Объявление о карантине в окне кафе во Владикавказе. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 26 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии за сутки увеличилось на 53 и достигло 401 человека, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомства на субботу, прирост заболевших составил 43 случая с общим числом случаев - 348.
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"По данным на утро воскресенья в Северной Осетии зарегистрирован 401 случай (+ 53 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией, 286 человек находятся на амбулаторном лечении, 56 человек проходят лечение в медицинских учреждениях республики, 57 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за все время двое скончались.
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Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются – 1222 жителя республики, сняты с медицинского наблюдения 2312 человек, добавили в управлении ведомства.
В понедельник, по данным следствия, во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. СК отмечал, что митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства республики Северная Осетия-Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.
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После митинга главврач республиканской больницы Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". В свою очередь заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что после несанкционированного митинга во Владикавказе возможен рост числа зараженных коронавирусной инфекцией в регионе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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