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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T09:38
https://ria.ru/20200426/1570583864.html
В Астраханской области еще 27 человек заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472642_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_35684edd2818b0ac4eafa7181205a10a.jpg
РИА Новости

В Астраханской области еще 27 человек заболели COVID-19

09:38 26.04.2020
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© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобиля скорой помощи
Дезинфекция автомобиля скорой помощи
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Дезинфекция автомобиля скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Астраханской области за сутки увеличилось на 27 и составило 304 человека, сообщает управление администрации губернатора региона.
"По данным министерства здравоохранения, на 26 апреля в Астраханской области зарегистрировано 304 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 27 человек - за минувшие сутки", - сказано в сообщении.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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За весь период эпидемии 44 человека выздоровели, четверо умерли. Под амбулаторным наблюдением находятся 1,6 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАстраханская область
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