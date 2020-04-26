В России провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. За сутки в России провели 156 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Всего их сделали более 2,8 миллиона раз.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 173 тысячи человек
ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,7 миллиона случаев, более 187 тысяч человек скончались. В России зафиксировано 74 588 случаев заболевания, 6250 человек выздоровели, 681 умер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.