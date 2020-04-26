Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-26T14:57
https://ria.ru/20200426/1570583692.html
Эксперт прокомментировал слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына
https://cdn22.img.ria.ru/images/155303/11/1553031102_0:337:2616:1809_1036x0_80_0_0_bd0bfee2dbfdbf87b193e7902adf2366.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына

09:32 26.04.2020 (обновлено: 14:57 26.04.2020)
14026
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вряд ли скончался, но проблемы со здоровьем у него быть могут, полагает известный специалист по Корее Георгий Булычев.
После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, в ряде СМИ и социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай" в своей информации ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
26 апреля, 08:40
Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына
По мнению Булычева, настоящей информацией владеет очень ограниченное число людей, и китайские и японские журналисты к ним вряд ли относятся.
"Вроде бы ясно, что Ким Чен Ын после 12 апреля перенес какую-то процедуру. Судя по ситуации в стране и по уровню информационного обеспечения, ничего особенного сложного, страшного не происходит", — сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, если с лидером КНДР случаются трагические события, информационный фон в пропаганде меняется. "В таких случаях те, кому надо знать, уже знают, а народ потихоньку готовят. Если бы лидер КНДР скончался, исчезли бы развлекательные передачи, уже не было бы информации об отправляемых за его подписью поздравлениях, которые поступают до сих пор. Пока таких признаков не видно", — указал Булычев.
"Мне кажется, что слухи сильно преувеличены, хотя ясно, что что-то не в порядке", — добавил он.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
26 апреля, 02:05
Государственное радио КНДР рассказало об активной работе Ким Чен Ына
О том, что у Ким Чен Ына есть проблемы со здоровьем, по мнению эксперта, говорит то, что он не появлялся в течение уже больше двух недель, что он находится сейчас, вероятно, не в Пхеньяне, а также то, что несмотря на слухи, "северокорейцы ничего не делают для их опровержения". "Они не показывают его сидящим за письменным столом, например", — указал Булычев.
"Можно изобретать конспирологические теории, что это делается специально для того, чтобы проверить на вшивость элиту и зарубежных партнеров. Но я думаю, это слишком сложное объяснение. Не видно признаков того, что происходит что-то из ряда вон выходящее", — добавил он.
При этом он выразил мнение, что информационная шумиха не была кем-то срежиссирована.
"Тема очень "кликовая", всякая информация на эту тему будет просматриваться множеством людей, что повышает рейтинги издания. Поэтому тут все будут из кожи вон лезть для того, чтобы что-то сообщить и на этой теме "проехаться". Я не думаю, что это что-то срежиссированное, организованное", — поделился Булычев.
По его мнению, в случае исчезновения Ким Чен Ына по тем или иным причинам с политической арены, не ясно, что будет в КНДР и кто ее возглавит.
Автомобильно движение на улице Чхангван в Пхеньяне
22 апреля, 09:45
КНДР готовит на замену лидеру страны его сестру, сообщили СМИ
Говоря о том, не может ли случиться бунт или переворот в условиях возможной болезни северокорейского лидера, эксперт отметил, что Северная Корея — это аристократическая республика, где власть принадлежит группе людей, которая сложилась давно.
"Это аристократия уже в четвертом поколении, она связана родственными узами. <...> Все будет решаться в рамках этой высшей элиты", — сказал Булычев.
"Пока у них нет ответа на то, что будет, если Ким Чен Ын исчезнет", — добавил он.
По его мнению, явных лидеров в окружении Ким Чен Ына сейчас нет.
По словам эксперта, вопросом наблюдения за здоровьем северокорейских вождей "занимаются на Западе целые подразделения разведок, специалистов по физиогномике, врачи".
Лидер КНДР Ким Чен Ын
21 апреля, 16:05
Случаи публикаций в СМИ о проблемах со здоровьем и смертях лидеров КНДР
Касаясь здоровья Ким Чен Ына, он выразил мнение в качестве стороннего наблюдателя. "Да, у него явно проблемы с набором веса. Видимо, это связано с какими-то гормональными расстройствами. У него одышка. Год назад во Владивостоке он с трудом преодолевал значительные расстояния. Он много курит. Работа нервная. Все это, хотя человек молодой, не способствует здоровью", — указал эксперт.
"Плюс наследственность не очень хорошая: и у деда, и у отца были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Но ни отец, ни дед в таком возрасте не были такими тучными и не было таких нарушений с обменом веществ у них. Очевидно, это требует какого-то комплексного решения, отказа от вредных привычек", — заключил эксперт.
1432323
Северная КореяКим Чен ЫнПхеньянКНДРВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:17Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
13:17Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом
13:17Мурашко назвал возможные сроки сдачи ЕГЭ
13:16В Москве за период самоизоляции снизилось число грабежей и разбоев
13:13Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
13:11Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
13:09Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
13:09Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
13:08Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
13:08В ЕК отметили значительный рост домашнего насилия в ЕС на фоне пандемии
13:07Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии
13:06Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы
13:04СБ Украины опровергла наличие в стране иностранных биолабораторий
13:03Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве по вакцине от COVID-19
13:03Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
13:02Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии
13:00Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
13:00Путин и Нетаньяху по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
12:57Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения
12:56Глава Минздрава оценил действия губернаторов в условиях COVID-19
Лента новостейМолния