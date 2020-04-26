Эксперт прокомментировал слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына

НЬЮ-ЙОРК, 26 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Лидер КНДР Ким Чен Ын вряд ли скончался, но проблемы со здоровьем у него быть могут, полагает известный специалист по Корее Георгий Булычев.

После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, в ряде СМИ и социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай" в своей информации ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.

По мнению Булычева, настоящей информацией владеет очень ограниченное число людей, и китайские и японские журналисты к ним вряд ли относятся.

"Вроде бы ясно, что Ким Чен Ын после 12 апреля перенес какую-то процедуру. Судя по ситуации в стране и по уровню информационного обеспечения, ничего особенного сложного, страшного не происходит", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, если с лидером КНДР случаются трагические события, информационный фон в пропаганде меняется. "В таких случаях те, кому надо знать, уже знают, а народ потихоньку готовят. Если бы лидер КНДР скончался, исчезли бы развлекательные передачи, уже не было бы информации об отправляемых за его подписью поздравлениях, которые поступают до сих пор. Пока таких признаков не видно", — указал Булычев.

"Мне кажется, что слухи сильно преувеличены, хотя ясно, что что-то не в порядке", — добавил он.

О том, что у Ким Чен Ына есть проблемы со здоровьем, по мнению эксперта, говорит то, что он не появлялся в течение уже больше двух недель, что он находится сейчас, вероятно, не в Пхеньяне , а также то, что несмотря на слухи, "северокорейцы ничего не делают для их опровержения". "Они не показывают его сидящим за письменным столом, например", — указал Булычев.

"Можно изобретать конспирологические теории, что это делается специально для того, чтобы проверить на вшивость элиту и зарубежных партнеров. Но я думаю, это слишком сложное объяснение. Не видно признаков того, что происходит что-то из ряда вон выходящее", — добавил он.

При этом он выразил мнение, что информационная шумиха не была кем-то срежиссирована.

"Тема очень "кликовая", всякая информация на эту тему будет просматриваться множеством людей, что повышает рейтинги издания. Поэтому тут все будут из кожи вон лезть для того, чтобы что-то сообщить и на этой теме "проехаться". Я не думаю, что это что-то срежиссированное, организованное", — поделился Булычев.

По его мнению, в случае исчезновения Ким Чен Ына по тем или иным причинам с политической арены, не ясно, что будет в КНДР и кто ее возглавит.

Говоря о том, не может ли случиться бунт или переворот в условиях возможной болезни северокорейского лидера, эксперт отметил, что Северная Корея — это аристократическая республика, где власть принадлежит группе людей, которая сложилась давно.

"Это аристократия уже в четвертом поколении, она связана родственными узами. <...> Все будет решаться в рамках этой высшей элиты", — сказал Булычев.

"Пока у них нет ответа на то, что будет, если Ким Чен Ын исчезнет", — добавил он.

По его мнению, явных лидеров в окружении Ким Чен Ына сейчас нет.

По словам эксперта, вопросом наблюдения за здоровьем северокорейских вождей "занимаются на Западе целые подразделения разведок, специалистов по физиогномике, врачи".

Касаясь здоровья Ким Чен Ына, он выразил мнение в качестве стороннего наблюдателя. "Да, у него явно проблемы с набором веса. Видимо, это связано с какими-то гормональными расстройствами. У него одышка. Год назад во Владивостоке он с трудом преодолевал значительные расстояния. Он много курит. Работа нервная. Все это, хотя человек молодой, не способствует здоровью", — указал эксперт.