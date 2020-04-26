На Украине число заразившихся COVID-19 выросло до 8617 человек

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине за сутки увеличилось на 492 - до 8617, умерли 8 человек, общее число скончавшихся достигло 209, выздоровели 840 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.
По состоянию на субботу, в стране было известно о 8125 заболевших, 201 скончавшемся и 782 выздоровевших.
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"По состоянию на 9.00 26 апреля, на Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая", - сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
Наибольшая заболеваемость зафиксирована в Черновицкой области (1341 человек) и в городе Киеве (1188 человек).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф