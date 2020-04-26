На Украине число заразившихся COVID-19 выросло до 8617 человек

"По состоянию на 9.00 26 апреля, на Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая", - сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".