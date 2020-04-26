На Ставрополье число заразившихся COVID-19 достигло 421

ПЯТИГОРСК, 26 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Ставрополье увеличилось на 36 человек и достигло 421, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"Новый день принес нам изменение статистики по коронавирусу. К сожалению, не в лучшую сторону. На сегодня коронавирусная инфекция выявлена ещё у 36 человек. Таким образом, за всё время в Ставропольском крае зарегистрирован 421 случай заболевания. В том числе – у 42 детей. В тяжелом состоянии 18 человек. В состоянии средней степени тяжести находятся 62. Выздоровело – 73 пациентов", - написал Владимиров в Instagram.
К сожалению, шестеро скончались, уточнил глава региона.
"Список территорий, где не были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, сокращается. Сейчас это только Апанасенковский и Труновский районы, город Лермонтов", - отметил глава края.
По его словам, за этой динамикой стоят все более наполненные больницы.
"Что стоит за этой динамикой? Все более наполненные больницы. Анализы, лекарства, при необходимости – интенсивные меры лечения, неустанный труд врачей. Медикам нужно ещё и ещё раз сказать спасибо. За самоотверженность и профессионализм в условиях риска - опасности для их собственной жизни", - отметил глава региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф