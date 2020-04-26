На Ставрополье число заразившихся COVID-19 достигло 421

"Что стоит за этой динамикой? Все более наполненные больницы. Анализы, лекарства, при необходимости – интенсивные меры лечения, неустанный труд врачей. Медикам нужно ещё и ещё раз сказать спасибо. За самоотверженность и профессионализм в условиях риска - опасности для их собственной жизни", - отметил глава региона.