В больнице в Коммунарке лечится 441 пациент с COVID-19

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В больнице в Коммунарке лечатся 650 человек, 61 из них находятся в реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
"Состоит на лечении 650. Из них с диагнозом пневмония - 630 (97%), COVID подтверждённых 441 (68%), на кислороде вне ОРИТ - 125 (19%), в ОРИТ 61 (9%), на ИВЛ 33 (5% от общего числа пациентов или 54% от числа больных ОРИТ)", - написал Проценко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что среди числа больных в реанимации - трое до 40 лет, в возрасте 41-60 лет - 26 человек, старше 61 года - 32 пациента.
Проценко подчеркнул, что за сутки поступили 87 человек.
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