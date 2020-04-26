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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T09:24
https://ria.ru/20200426/1570583435.html
В больнице в Коммунарке лечится 441 пациент с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570569848_0:0:2121:1194_1036x0_80_0_0_a02a9a02f67b6c620cf3b3e332ceb0a5.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечится 441 пациент с COVID-19

09:18 26.04.2020 (обновлено: 09:24 26.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В больнице в Коммунарке лечатся 650 человек, 61 из них находятся в реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
"Состоит на лечении 650. Из них с диагнозом пневмония - 630 (97%), COVID подтверждённых 441 (68%), на кислороде вне ОРИТ - 125 (19%), в ОРИТ 61 (9%), на ИВЛ 33 (5% от общего числа пациентов или 54% от числа больных ОРИТ)", - написал Проценко на своей странице в Facebook.
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Он добавил, что среди числа больных в реанимации - трое до 40 лет, в возрасте 41-60 лет - 26 человек, старше 61 года - 32 пациента.
Проценко подчеркнул, что за сутки поступили 87 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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