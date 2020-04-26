На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

БАРНАУЛ, 26 апр - РИА Новости. COVID-19 зарегистрирован ещё у 68 жителей Алтайского края, общее количество - 283 случая заболевания, сообщает оперативный штаб региона.
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении.
Новые заболевания зарегистрированы в Барнауле – три человека, в Рубцовске - один, Бийске- восемь, Змеиногорский район – 48, Поспелихинский район, Новичихинский район – по четыре человека. Специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей, в 20 территориях края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф