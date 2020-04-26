В Новосибирской области выявили 58 новых больных COVID-19

НОВОСИБИРСК, 26 апр - РИА Новости. Пятьдесят восемь новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки выявили в Пятьдесят восемь новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки выявили в Новосибирской области , сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 305, из них 13 детей. 39 человек выздоровели, четверо скончались.

"В отделениях реанимации находятся 26 человек, на ИВЛ – три человека", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 481, включая пациентов с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. девять – в Черепановскую ЦРБ.