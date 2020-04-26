СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре на Алтае

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае завели уголовное дело после гибели женщины и трех детей при пожаре, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что произошло возгорание в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района в Алтайском крае. Погибли четыре человека.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погибли 34-летняя женщина и трое ее детей: двое мальчиков 16-ти и семи лет, а также двухлетняя девочка.
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