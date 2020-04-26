В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 24 апреля украинские силовики не нарушали режим тишины.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 82 миллиметра и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Смелое, Золотое-5 и Желобок. В результате обстрела Золотого-5 повреждены два дома.