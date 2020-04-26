Российские десантники первыми в мире прыгнули в Арктике с высоты 10 км

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа