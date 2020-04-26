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2020-04-27T10:29
https://ria.ru/20200426/1570582801.html
Российские десантники первыми в мире прыгнули в Арктике с высоты 10 км
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РИА Новости

Российские десантники первыми в мире прыгнули в Арктике с высоты 10 км

08:35 26.04.2020 (обновлено: 10:29 27.04.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские десантники совершают групповое десантирование в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
Российские десантники совершают групповое десантирование в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские десантники первыми в истории совершили прыжок с самолетов Ил-76, когда те достигли высоты десять тысяч метров, в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца Иосифа, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"Три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили проведение десантирования подразделений ВДВ, в том числе впервые с высоты десять тысяч метров в Арктических широтах. Помимо этого, экипажи самолета Ил-76 выполнили посадку на самый северный аэродром страны Нагурское на острове Земля Александры на архипелаге Земля Франца Иосифа", — уточнили в ведомстве.
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Во время маневра были испытаны средства высотного десантирования, в том числе парашютные системы специального назначения нового поколения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования в экстремальных условиях Арктики.
"Конечно, выполнение такой задачи до недавнего времени вообще было мало исследовано. Для обеспечения десантирования на больших высотах летный состав ВТА провел соответствующие сборы, тренировки в пунктах постоянной дислокации. Предварительно, экипажи отработали полеты на высоте десять тысяч метров на соответствующих режимах", — рассказал командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
© Фото : Министерство обороны РФроссийские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики
Российские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики
1 из 4
российские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики
© Фото : Министерство обороны РФ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

Российские десантники совершают групповое десантирование в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
2 из 4

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : Министерство обороны РФроссийские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики
Российские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики
3 из 4
российские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики
© Фото : Министерство обороны РФ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

Российские десантники совершают групповое десантирование в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
4 из 4

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 4
российские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики
© Фото : Министерство обороны РФ
2 из 4

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 4
российские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики
© Фото : Министерство обороны РФ
4 из 4

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
По его словам, во время таких тренировок изучили поведение самолета, его управляемость, работу авиационной техники и силовых установок, так как на больших высотах полет в необходимой конфигурации для десантирования имеет много особенностей. Кроме того, выполнение высотного десантирования в Арктических широтах накладывало дополнительную сложность на экипаж и штурманскую службу, так как полет выполнялся над безориентирной местностью при отсутствии наземных средств навигации, добавил Бенедиктов.
"При этом необходимо было выдержать все параметры полета и выйти точно в назначенную зону десантирования строго в назначенное время, с учетом изменчивой, неустойчивой погоды и ветрового режима", — отметил он.
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Андрей СердюковАрктикаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Юнус-Бек ЕвкуровБезопасность
Популярные комментарии
Ну. и хрен ли толку! Прыгнули и дальше-то что? В честь этого события снизят пенсионный возраст или цены на бензин? На народе это замечательное событие как отразится?
26 апреля, 11:06
Mihail Timakov
293300242
Российские граждане первыми в мире получили компенсации, первыми в мире получили всех больше, стыд и позор господин...
26 апреля, 11:10
vvad-1227
288110026
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