Российские десантники первыми в мире прыгнули в Арктике с высоты 10 км

Российские десантники совершают групповое десантирование в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские десантники первыми в истории совершили прыжок с самолетов Ил-76, когда те достигли высоты десять тысяч метров, в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца Иосифа, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили проведение десантирования подразделений ВДВ, в том числе впервые с высоты десять тысяч метров в Арктических широтах. Помимо этого, экипажи самолета Ил-76 выполнили посадку на самый северный аэродром страны Нагурское на острове Земля Александры на архипелаге Земля Франца Иосифа", — уточнили в ведомстве.

Во время маневра были испытаны средства высотного десантирования, в том числе парашютные системы специального назначения нового поколения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования в экстремальных условиях Арктики

"Конечно, выполнение такой задачи до недавнего времени вообще было мало исследовано. Для обеспечения десантирования на больших высотах летный состав ВТА провел соответствующие сборы, тренировки в пунктах постоянной дислокации. Предварительно, экипажи отработали полеты на высоте десять тысяч метров на соответствующих режимах", — рассказал командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

По его словам, во время таких тренировок изучили поведение самолета, его управляемость, работу авиационной техники и силовых установок, так как на больших высотах полет в необходимой конфигурации для десантирования имеет много особенностей. Кроме того, выполнение высотного десантирования в Арктических широтах накладывало дополнительную сложность на экипаж и штурманскую службу, так как полет выполнялся над безориентирной местностью при отсутствии наземных средств навигации, добавил Бенедиктов.