Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.
По мнению сенатора, в США и соседних с КНДР странах видят в Ким Чен Ыне "своего рода гаранта стабильности в Северной Корее и некоторой предсказуемости ее действий".
Также Пушков напомнил, что Ким Чен Ын является партнером Дональда Трампа по переговорам.
"Отсюда — и большое внимание", — подытожил сенатор.
Ранее южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на свой источник в Северной Корее сообщало, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.
Агентство Ренхап, ссылаясь на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что сообщения о серьезных проблемах Ким Чен Ына со здоровьем не соответствуют действительности.
Государственное радио КНДР на фоне этих сообщений рассказало об активной деятельности Ким Чен Ына: он поблагодарил рабочих и сотрудников, которые помогали создавать город Самчжиен. ЦТАК также сообщило, что глава КНДР получил телеграмму с поздравлениями от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита в Россию.
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