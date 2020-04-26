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2020-04-26T11:00
https://ria.ru/20200426/1570582764.html
Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына
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РИА Новости

Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына

08:40 26.04.2020 (обновлено: 11:00 26.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.
По мнению сенатора, в США и соседних с КНДР странах видят в Ким Чен Ыне "своего рода гаранта стабильности в Северной Корее и некоторой предсказуемости ее действий".
Также Пушков напомнил, что Ким Чен Ын является партнером Дональда Трампа по переговорам.
"Отсюда — и большое внимание", — подытожил сенатор.
Ранее южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на свой источник в Северной Корее сообщало, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.
Агентство Ренхап, ссылаясь на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что сообщения о серьезных проблемах Ким Чен Ына со здоровьем не соответствуют действительности.
Государственное радио КНДР на фоне этих сообщений рассказало об активной деятельности Ким Чен Ына: он поблагодарил рабочих и сотрудников, которые помогали создавать город Самчжиен. ЦТАК также сообщило, что глава КНДР получил телеграмму с поздравлениями от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита в Россию.
Ким Чен Ын
26 апреля, 00:20
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3162426
РоссияДональд ТрампКим Чен ЫнАлексей ПушковЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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