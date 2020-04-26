Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Ранее южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на свой источник в Северной Корее сообщало, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

Государственное радио КНДР на фоне этих сообщений рассказало об активной деятельности Ким Чен Ына: он поблагодарил рабочих и сотрудников, которые помогали создавать город Самчжиен. ЦТАК также сообщило, что глава КНДР получил телеграмму с поздравлениями от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита в Россию.