Самбурская вступилась за Тодоренко после слов о домашнем насилии

"Понеслась! Затравили Тодоренко за то, что имела неосторожность высказаться со своей позицией. Подключились жертвы домашнего насилия! Меня били, и значит я тоже имею право высказаться, послушайте, пожалуйста?!" — написала она в Instagram .

По ее словам, ситуации, "когда тебе морду бьет мужчина", нет оправдания. Однако если женщина "выносила мозг человеку изо дня в день, неделями и годами" и в итоге получила подзатыльник, она "чертова психопатка" и это не насилие, а "успокоительное" средство.