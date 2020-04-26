Самбурская вступилась за Тодоренко после слов о домашнем насилии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Актриса Настасья Самбурская прокомментировала скандал вокруг высказывании телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии.
"Понеслась! Затравили Тодоренко за то, что имела неосторожность высказаться со своей позицией. Подключились жертвы домашнего насилия! Меня били, и значит я тоже имею право высказаться, послушайте, пожалуйста?!" — написала она в Instagram.
По ее словам, ситуации, "когда тебе морду бьет мужчина", нет оправдания. Однако если женщина "выносила мозг человеку изо дня в день, неделями и годами" и в итоге получила подзатыльник, она "чертова психопатка" и это не насилие, а "успокоительное" средство.
Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как заявила в интервью People Talk, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. В частности, она поинтересовалась, что пострадавшая делала, чтобы ее не били.
Фанатов телеведущей возмутило это заявление. Они призвали ее обвинять тех, кто совершает насилие, а не их жертв. Позднее она извинилась за свое высказывание.