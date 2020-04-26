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Культура
2020-04-26T15:11
https://ria.ru/20200426/1570582640.html
Самбурская вступилась за Тодоренко после слов о домашнем насилии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564532785_0:50:2048:1202_1036x0_80_0_0_6fcb3d0b51cc6c96cd04dfa5d37db968.jpg
РИА Новости

Самбурская вступилась за Тодоренко после слов о домашнем насилии

08:29 26.04.2020 (обновлено: 15:11 26.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на премьере фильма "Лёд 2"
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Актриса Настасья Самбурская прокомментировала скандал вокруг высказывании телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии.

"Понеслась! Затравили Тодоренко за то, что имела неосторожность высказаться со своей позицией. Подключились жертвы домашнего насилия! Меня били, и значит я тоже имею право высказаться, послушайте, пожалуйста?!" — написала она в Instagram.

По ее словам, ситуации, "когда тебе морду бьет мужчина", нет оправдания. Однако если женщина "выносила мозг человеку изо дня в день, неделями и годами" и в итоге получила подзатыльник, она "чертова психопатка" и это не насилие, а "успокоительное" средство.
Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как заявила в интервью People Talk, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. В частности, она поинтересовалась, что пострадавшая делала, чтобы ее не били.
Фанатов телеведущей возмутило это заявление. Они призвали ее обвинять тех, кто совершает насилие, а не их жертв. Позднее она извинилась за свое высказывание.
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 по версии журнала Glamour, после церемонии награждения
25 апреля, 17:50Культура
Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" после скандала
49634861779
КультураРоссияНастасья СамбурскаяРегина ТодоренкоШоу-бизнес
Популярные комментарии
вообще, это вопиющая несправедливость по отношению к женщине. куда смотрит все прогрессивное мировое сообщество? Почему, мужик мужику может дать по «морде» - и ничего в этом зазорного нет, а вот женщине нельзя? Попахивает яркой дискриминацией! Как же пресловутое равенство полов? Сплошное лицемерие!
26 апреля, 09:10
КИКолхозник Иванович
674910112
Если ты известный человек и считаешь себя умным то когда открываешь свой рот должен понимать что будет много людей которые с тобой не согласны. Если это тебе не нравится то лучше молчать в тряпочку.
26 апреля, 09:10
РФРинат Фатихов
36410342
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