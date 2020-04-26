В Саудовской Аравии частично отменят комендантский час

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился на период с 26 апреля до 13 мая частично отменить комендантский час во всех регионах королевства, за исключением Мекки и ряда изолированных районов, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на приказ главы государства.
Власти Саудовской Аравии ранее разрешили сделать короче введенный в королевстве в связи с коронавирусом комендантский час в месяц священного для мусульман поста Рамадан.
"Во-первых, частичная отмена комендантского часа во всех регионах королевства Саудовская Аравия с сегодняшнего дня, воскресенья, 26 апреля 2020 года, до среды, 13 мая 2020 года, с 09.00 до 17.00, в то время как в Мекке и в других изолированных районах, указанных в предыдущих решениях и заявлениях, сохраняется 24-часовой комендантский час", - говорится в приказе саудовского короля.
Кроме того, в указанный промежуток времени будет возобновлена коммерческая и экономическая деятельность. Согласно приказу, речь идет об оптовых и розничных магазинах, а также о торговых центрах. Строительные компании и заводы на указанный период также смогут возобновить свою работу и осуществлять её без каких-либо временных ограничений.
24 апреля, 14:12Сказано в эфиреКогда ждать первую вакцину против COVID-19?Сразу девять российских разработок вакцин против нового типа коронавируса добавлены ВОЗ в список перспективных. Как быстро будет идти создание вакцин, предположила в интервью радио Sputnik заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
В понедельник саудовские власти объявили, что две главные святыни ислама - Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине будут закрыты и в течение месяца поста Рамадана, который в этом году в большинстве стран Ближнего Востока начинается 24 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.