В Саудовской Аравии частично отменят комендантский час

"Во-первых, частичная отмена комендантского часа во всех регионах королевства Саудовская Аравия с сегодняшнего дня, воскресенья, 26 апреля 2020 года, до среды, 13 мая 2020 года, с 09.00 до 17.00, в то время как в Мекке и в других изолированных районах, указанных в предыдущих решениях и заявлениях, сохраняется 24-часовой комендантский час", - говорится в приказе саудовского короля.