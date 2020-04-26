Российские дипломаты организовали вывоз 24 человек с вьетнамского острова

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генконсульство РФ в Генконсульство РФ в Хошимине Вьетнам ) организовало вывоз с курортного острова Фукуок 22 граждан России и двоих белорусов, собирающихся попасть на вывозной рейс из города Камрань , сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Вывозной рейс № SBI5784 Камрань (Вьетнам) - Новосибирск Иркутск вылетает 27 апреля 2020 года в 9.05 по местному времени (5:05 мск), на нем смогут вылететь все желающие россияне.

"Был организован централизованный выезд группы россиян, а также двоих граждан республики Беларусь с острова Фукуок. Выехали 24 человека", - сообщили РИА Новости в генконсульстве в Хошимине.

Как пояснили в консульстве, сейчас границы провинций Вьетнама закрыты для проезда, поэтому генконсульству и посольству РФ во Вьетнаме пришлось договариваться с местными властями, чтобы автобус с россиянами пропустили. Всего по дороге с Фукуока в Камрань нужно будет пересечь границы 10 провинций, а поездка займет пойти сутки.

"Рано утром, в 7:30 по местному времени (3:30 мск) вышел паром с Фукуока. После парома группа пересела в автобус", - рассказали РИА Новости в генконсульстве. Перед поездкой всем россиянам и белорусам пришлось также заполнить декларацию о своем здоровье.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.