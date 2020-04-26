В Индии число заразившихся COVID-19 выросло почти на две тысячи

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 1990 человек и составляет 26 496, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 19 868 человек. Выздоровели после коронавируса 5803 человека, 824 погибли - за сутки скончались 49.
Накануне сообщалось о 24 506 заболевших, днем ранее – 23 077.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 7628 случаев заражения. На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 3071 случай, далее следует столичная территория Дели с 2625 зараженными.
Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.