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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T08:08
https://ria.ru/20200426/1570582405.html
В Индии число заразившихся COVID-19 выросло почти на две тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337213_0:0:3023:1700_1036x0_80_0_0_7fc4baff3926553340fa3cbcf07cb4b2.jpg
РИА Новости

В Индии число заразившихся COVID-19 выросло почти на две тысячи

08:08 26.04.2020
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© REUTERS / Francis Mascarenhas Медицинские работники в Мумбаи
Медицинские работники в Мумбаи
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Медицинские работники в Мумбаи. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 1990 человек и составляет 26 496, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 19 868 человек. Выздоровели после коронавируса 5803 человека, 824 погибли - за сутки скончались 49.
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Накануне сообщалось о 24 506 заболевших, днем ранее – 23 077.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 7628 случаев заражения. На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 3071 случай, далее следует столичная территория Дели с 2625 зараженными.
Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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