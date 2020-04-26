В Республике Алтай выявили шесть новых случаев заражения COVID-19

БАРНАУЛ, 26 апр - РИА Новости. Шесть новых случаев COVID-19 выявили за минувшие сутки в республике Алтай: четыре – в Усть-Коксинском, два – в Онгудайском районах, сообщает оперштаб региона.
"В Усть-Коксинском районе коронавирус подтвердился у двух жителей районного центра Усть-Кокса, а также жителей населенных пунктов Кастахта и Теректа. Двое из выявленных контактировали с родственниками, вернувшимися ранее из других регионов. Все четыре случая подтвердились во время профилактических обследований", - говорится в сообщении.
В Онгудайском районе коронавирус подтвердился у двух человек, контактировавших ранее с заболевшим жителем села Иня.
Всех больных доставят в моногоспиталь на базе Республиканской больницы, в районах будет проведена дезинфекция. Выявляется и обследуется полный круг всех возможных контактных лиц.
За весь период в регионе зарегистрировано 27 случаев заболевания.
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