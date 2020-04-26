В Таиланде за сутки 15 человек заразились коронавирусом

БАНГКОК, 26 апр – РИА Новости. В Таиланде зарегистрированы в воскресенье 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и ни одной смерти, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в нашей стране не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Новых случаев заражения за прошедшие сутки - 15", - сказал он.
"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 922 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему - 51 человек, полностью выздоровевших – 2 594 человека", - сообщил Висануйотхин.
Наибольшее количество случаев заражения по-прежнему отмечается на острове Пхукет и в Бангкоке, сказал он.
"В центре временного содержания иностранцев-нарушителей визового режима при управлении иммиграционной полиции провинции Сонгкла, где вчера были зарегистрированы сразу 42 случая заражения, сегодня новых пациентов нет", - добавил пресс-секретарь.
Большинство новых случаев заражения выявлено за прошедшие сутки в результате эпидемиологических расследований, сказал Висануйотхин.
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