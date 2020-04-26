Службу скорой помощи в одной из больниц в Улан-Удэ закрыли на карантин

"За минувшие сутки прирост заболеваемости в республике составил 23 случая, 10 из которых - от очага в Городской больнице №4. В эпидпроцесс вовлечена и служба скорой помощи больницы. Весь медицинский персонал изолирован в обсерваторе. Система здравоохранения изыскивает возможности для замены персонала больницы", - говорится в сообщении.