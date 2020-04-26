Службу скорой помощи в одной из больниц в Улан-Удэ закрыли на карантин

КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Весь медицинский персонал службы скорой помощи Городской больницы №4 в Улан-Удэ изолирован в обсерватор из-за вспышки коронавируса в лечебном учреждении, сообщает минздрав республики.
По данным минздрава, на утро воскресенья в республике число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 209.
"За минувшие сутки прирост заболеваемости в республике составил 23 случая, 10 из которых - от очага в Городской больнице №4. В эпидпроцесс вовлечена и служба скорой помощи больницы. Весь медицинский персонал изолирован в обсерваторе. Система здравоохранения изыскивает возможности для замены персонала больницы", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, привлекаются медицинские работники из других медицинских организаций. Министр Евгения Лудупова выразила благодарность всем медицинским работникам, вышедшим на смену в Городской больнице, за готовность помочь населению республики в этой трудной ситуации.
ГБУЗ "Городская больница № 4" является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим первичную медико-санитарную помощь жителям Железнодорожного района Улан-Удэ (п. Загорск, п. Восточный, п. Зеленый, п. Площадка), а также жителям Заиграевского района (МО СП "Дабатуйское") - всего 50502 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.