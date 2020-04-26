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Туризм
2020-04-26T14:52
https://ria.ru/20200426/1570582064.html
В Италии оценили перспективы открытия границ для туристов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570583328_0:69:2978:1744_1036x0_80_0_0_2e501bb1e2c2f033f0dd292efad1449b.jpg
РИА Новости

В Италии оценили перспективы открытия границ для туристов

07:38 26.04.2020 (обновлено: 14:52 26.04.2020)
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© REUTERS / Borut ZivulovicПункт пропуска на границе Италии и Словении
Пункт пропуска на границе Италии и Словении
© REUTERS / Borut Zivulovic
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини Италия в интервью газете La Repubblica прокомментировал возможность открытия границы для иностранных туристов.

"(Открытие границ. — Прим. ред.) будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства", — добавил чиновник.

При этом Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.
Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность вновь принимать посетителей, министр назвал назвал Колизей и Помпеи.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
По последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 25 969 человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Дарио ФранческиниВОЗИталияВ мире
Популярные комментарии
еще бы закрыть нашим чиновникам -дармоедам доступ к виллам чтобы и эти не летали на выходные!
26 апреля, 09:04
petrov57_57
71400016
И нам надо закрыть лет на 5!что бы грязь не вести с этого процветающего запада! 😂
26 апреля, 09:03
Петро Петров
50100032
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