В Италии оценили перспективы открытия границ для туристов

Пункт пропуска на границе Италии и Словении

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини в интервью газете La Repubblica прокомментировал возможность открытия границы для иностранных туристов. Министр культуры и туризма республики Италия в интервью газетепрокомментировал возможность открытия границы для иностранных туристов.

"(Открытие границ. — Прим. ред.) будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства", — добавил чиновник.

При этом Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.

Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность вновь принимать посетителей, министр назвал назвал Колизей и Помпеи.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.

По последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 25 969 человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994.