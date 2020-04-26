Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 682 человек

БИШКЕК, 26 апр - РИА Новости. Число случаев инфицирования Число случаев инфицирования коронавирусом Киргизии возросло до 682, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 26 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 17 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых инфицированных пятеро - медработники.

Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике на сегодняшний день достигло 682 человек, из них 180 - медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели - 370 человек.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.